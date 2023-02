Météo: des pluies et des rafales de vent affecteront ces wilayas

Neuf (09) wilayas de l’Ouest du pays seront affectées par des pluies et des rafales de vent.

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, avec rafales de vent sous orages, continueront d’affecter plusieurs wilayas de l’Ouest du pays jusqu’à dimanche après-midi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis samedi par l’Office national de la météorologie.

Selon le bulletin, placé au niveau de vigilance “Orange”, les wilayas concernées sont Ain Témouchent, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane Saida et Tiaret, où les quantités de pluies prévues sont estimées entre 20 et 40 mm ou dépasseront localement 50 mm, et ce, de samedi à 18h00 à dimanche à 15h00.