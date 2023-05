Miloud Tria: Un 3e portefeuille du foncier qui équivaut à 200.000 ha mis ne ligne à partir de ce dimanche

« A partir de ce dimanche, nous allons mettre sur la plateforme de l’Office national de l’Agriculture industrielle (ODAS), le 3e portefeuille du foncier qui équivaut à 200.000 ha. Il y aura aussi le 4e portefeuille d’ici la fin de l’année. Notre objectif est d’atteindre 500.000 ha de terres irriguées dans le Sud à horizon 2025 », révèle, ce dimanche matin, Miloud Tria, chargé d’études et de synthèses au cabinet du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Selon lui, « 80% de ces surfaces vont être orientées vers la céréaliculture et en rotation, ce sont les cultures industrielles. »

« Si nous arrivons à atteindre un million de ha de surfaces irriguées en 2023, nous allons pouvoir couvrir nos besoins en céréales », estime M. Tria, lors de son passage à l’émission l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Octroyer de grandes surfaces pour des rendements plus importants

Si par le passé, certaines surfaces distribuées aux agriculteurs s’avèrent insuffisantes pour des rendements importants, le ministère de l’Agriculture s’oriente vers l’élargissement de ces surfaces et des investissements plus lourds, assure le responsable, qui précise : « il y a beaucoup d’investisseurs qui ont demandé de grandes surfaces. »

Un programme d’investissements de 30 entrepôts frigorifiques

Selon Miloud Tria, « il y a un nouveau programme d’investissements qui est en cours concernant 30 entrepôts frigorifiques répartis sur 30 wilaya, avec 9 complexes de collecte de produits agricoles, 5 complexes logistiques et 16 complexes de stockage et de commercialisation. »