Nekkaz de nouveau derrière les barreaux

Le juge d’instruction près le tribunal de Chlef a ordonné le placement de Rachid Nekkaz, son avocat Me Abdelkader Chahra et une troisième personne sous mandat de dépôt pour “attroupement” et “atteinte a l’ordre public”.

Le juge a ordonné a une tardive de ce samedi 14 mai de placer l’avocat Abdelkader Chahra, Rachid Nekkaz et Hamza Djabri sous mandat de dépôt pour les chefs d’accusation liés a “incitation a attroupement”, “distribution de tracts après un sit-in devant la prison de Chlef”.