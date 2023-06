Paris: la Mairie réfléchit à un plan de « cohabitation avec les rats »

Estimée à près de 6,5 millions de spécimens à Paris, la population des rats place la capitale comme la quatrième ville la plus infestée au monde par les rongeurs. Une situation préoccupante, qui, bien qu’elle ne constitue pas un problème de santé publique, est dans le collimateur de la Mairie. Pour gérer la situation, Anne Hidalgo compte d’ailleurs créer un groupe de travail visant à « cohabiter avec les rats ».

Le plan de la Mairie pour « cohabiter avec les rats »

La formule a fait réagir (et rire) sur les réseaux sociaux : la Mairie de Paris, assez houleusement critiquée sur la gestion du sujet, va mettre en place un groupe de travail sur la « cohabitation » avec les rats. Le but ? « Être à la fois le plus efficace et de faire en sorte que ça ne soit pas insupportable pour les Parisiens ». Ainsi, beaucoup de prévention et de verbalisation sont les mots d’ordres de cette mesure, l’abandon des déchets au sol étant la cause principale de la prolifération des rongeurs à la surface.

Améliorer la qualité de vie des Parisiens en luttant contre la présence des rongeurs, sans pour autant faire usage de méthodes létales : tel est l’objectif de la création de ce groupe de travail. On devrait alors voir apparaître des mesures prochainement dans les travées de la capitale.