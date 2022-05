Paris: Un centre d’aide dédié aux migrants LGBT et trans

Un nouveau centre d’aide aux personnes LGBT les plus exclues, en particulier les migrants et les transgenres, va ouvrir a Paris dans le quartier du Marais, a annoncé a l’AFP l’adjoint a la lutte contre les discriminations de la maire de Paris, Jean-Luc Romero-Michel.

Situé rue Malher dans un local municipal de 520 m2, ce lieu d’accueil, géré par plusieurs associations dont l’Ardhis (Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans a l’immigration et au séjour), viendra en aide aux «personnes dans la plus grande difficulté, notamment les personnes trans et les migrants LGBT», a indiqué Jean-Luc Romero-Michel en marge d’une conférence de presse lundi, a la veille de la journée mondiale contre l’homophobie.

«Ils subissent des violences»

L’adjoint de la maire PS Anne Hidalgo espère voir ouvrir ce lieu en juin après un vote définitif du prochain conseil de Paris. Un lieu d’accueil LGBT existe déja dans le centre de Paris, a Beaubourg, mais «énormément de migrants arrivent ces dernières années» dans la capitale, notamment d’Afrique subsaharienne et du Nord, d’Afghanistan et de Syrie, résume l’adjoint pour qui «on ne peut pas laisser ces réfugiés avec les autres car ils subissent des violences».

Le nouveau centre rue Malher ne proposera pas d’hébergement mais la Ville loge désormais 48 migrants LGBT, notamment via 7 appartements de son parc locatif et l’action de l’association Basiliade, et espère monter a 72 a court terme, a souligné l’élu apparenté PS.