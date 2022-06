Pas de trace de salmonelle dans les échantillons prélevées sur le chocolat “Kinder”. C’est ce qu’ont indiqué le ministère du Commerce et l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) dans un communiqué conjoint.

Les résultats de l’enquête effectuée sur le chocolat “Kinder” commercialisé en Algérie et soupçonné de contenir la bactérie salmonelle ont confirmé l’absence de trace de cette bactérie dans les échantillons prélevées, a indiqué un communiqué conjoint du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS).

“Les résultats de l’enquête ouverte sur l’alerte donnée par la société “Ferrero” portant rappel du produit chocolatier de la marque commerciale “Kinder” a travers certains pays du monde en raison d’une éventuelle présence de la bactérie salmonelle, ont confirmé l’absence de trace de cette bactérie dans les échantillons prélevées sur ces produits commercialisés en Algérie”, lit-on dans le communiqué.

Suite a cette alerte, le ministère du Commerce a pris “immédiatement”, en coordination avec l’ANSS, une série de mesures pour le durcissement de contrôle au niveau des frontières sur les cargaisons importées de ce produit en les soumettant a des analyses rigoureuses pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de microbes avant d’autoriser leur entrée sur le marché national.

Ainsi, une campagne de contrôle nationale a été lancée pour retirer ce produit de la chaîne de commercialisation et le soumettre a des analyses de laboratoires nécessaires pour s’assurer de sa salubrité et de sa comestibilité.

Cette campagne s’est soldée par le contrôle de 7.528 commerçants vendant ces produits et la saisie d’une quantité de 280 kg.

Une quantité de 43 kg a été détruite pour non conformité en termes d’étiquetage et d’expiration de la date de péremption. Il s’agit également de la mainlevée sur 237 kg dont la comestibilité a été établie et de l’établissement de 7 procès verbaux de poursuite judiciaire contre les commerçants contrevenants.

Le ministère a affirmé que “les mesures prises dans le cadre de cette alerte demeurent en vigueur et que les services de contrôle relevant de la tutelle restent disposés en coordination avec l’ANSS en ce qui concerne la surveillance, la vigilance et l’alerte tant au niveau des frontières que sur le marché national en vue de contrôler les produits concernés et veiller a leur salubrité et comestibilité et partant, préserver la salubrité et la sécurité sanitaire du consommateur”, conclut la même source.

Kinder contaminés aux salmonelles: redémarrage de l’usine belge de Ferrero

Les autorités sanitaires belges ont annoncé vendredi avoir donné leur feu vert au redémarrage pour une période test de trois mois de l’usine Ferrero d’Arlon (sud), au coeur d’un scandale de chocolats contaminés aux salmonelles et fermée depuis le 8 avril.

“Durant cette période, les matières premières, ainsi que chaque lot de denrées alimentaires produites seront analysés. Ce n’est que si ces analyses donnent un résultat conforme que les produits pourront être mis sur le marché”, a indiqué l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le géant italien, mondialement connu pour ses marques Nutella et Kinder, a confirmé avoir reçu cette “autorisation conditionnelle” de redémarrage. “Dès aujourd’hui (vendredi), l’usine entame le processus de réouverture qui aboutira au redémarrage des lignes de production dans quelques semaines”, a souligné le groupe qui a son siège social Luxembourg. “Cette réouverture fait suite un nettoyage approfondi et à des contrôles de sécurité alimentaire menés en étroite collaboration avec l’Afsca”, précise-t-il dans un communiqué. L’usine d’Arlon dans les Ardennes belges est un site majeur du groupe employant un millier de personnes. Selon Ferrero, “plus de 1.800 tests de qualité ont été effectués, 10.000 pièces ont été démontées et nettoyées” et des investissements réalisés notamment pour installer “300 mètres de nouveaux tuyaux”. Début avril, l’approche des fêtes de Pâques, le groupe avait procédé au rappel de tous les produits fabriqués dans son usine d’Arlon après le signalement de dizaines de cas de salmonellose possiblement liés la consommation de ses produits chocolatés dans plusieurs pays d’Europe. Etaient concernés les Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g et Kinder Schoko-Bons, dans tous les pays où ils sont distribués, et quelle que soit leur date de péremption. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a indiqué qu’au 3 juin, 392 cas confirmés et 22 probables de Salmonella Typhimurium monophasique avaient été identifiés dans les pays de l’UE et en Grande-Bretagne. Soupçonné d’avoir tardé réagir face un problème identifié dès décembre, Ferrero est la cible de plusieurs enquêtes judiciaires. En Belgique un juge d’instruction enquête depuis le 19 avril sur des soupçons de manquement aux “obligations de traçabilité dans la chaîne alimentaire”, d'”infractions aux dispositions légales en matière de sécurité et d’hygiène des denrées alimentaires”, de “lésions corporelles involontaires” et de “non-assistance à personne en danger”.

Selon les agences sanitaires de surveillance européennes, le premier cas détecté, en Angleterre, remonte au 21 décembre, sans que le lien avec les chocolats Kinder n’ait été alors établi.

Ferrero aurait-il pu réagir plus tôt a la présence de salmonelles dans ses produits Kinder, responsables de 150 contaminations en Europe ? Depuis fin mars, le nombre de malades atteints par la salmonellose, dont les symptômes ressemblent a ceux de la gastro-entérite, n’a cessé de gonfler avec des cas détectés dans neuf pays européens.

L’ONG Foodwatch accuse l’industriel d’avoir tardé a réagir alors qu’il avait identifié mi-décembre la présence de salmonelles dans son usine Kinder en Belgique.

Ferrero organise depuis lundi un rappel de produits Kinder susceptibles d’avoir été contaminés par des salmonelles. Pour les repérer, il faut scruter les dates de péremption.

Les consommateurs qui ont récemment acheté des chocolats Kinder sont appelés a les examiner. En France, 21 cas de salmonellose ont été détectés. Pour le moment, seulement 15 malades ont été interrogés. Ils avaient tous consommé des chocolats Kinder fabriqués dans une même usine belge les jours précédant l’infection.

Ferrero organise depuis lundi le rappel de certains lots susceptibles d’être contaminés. Pour savoir si les chocolats dans vos placards sont concernés, il faut scruter la date de péremption indiquée sur le produit.

Les produits concernés par le rappel

Doivent être jetés immédiatement:

Les Kinder Surprise (20 et 100 grammes) avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022

Des Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022

Des Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août

Des Kinder Happy Moments, Kinder Mix, avec des dates de péremption a fin août 2022

Des toxi-infections alimentaires

Les salmonelles provoquent des toxi-infections alimentaires qui se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés.

Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Si vous présentez ces symtômes, contactez immédiatement votre médecin traitant.