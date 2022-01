Pénurie de produits alimentaires: une commission d’enquête parlementaire mise en place

Le Conseil de la nation a décidé de mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur la pénurie de certaines denrées alimentaires.

Le Sénat a indiqué, samedi dans un communiqué, que “lors d’une réunion extraordinaire, il a été décidé de créer une commission d’enquête parlementaire a laquelle était confiée la mission d’enquêter sur les causes ayant entraîné une pénurie de certains produits de large consommation et les causes ayant poussé ceux qui ont provoqué cette situation et les tentatives de conduire le pays vers le chaos.

Conformément a l’article 159 de la Constitution et les dispositions de la loi organique et au règlement intérieur concernant les nouveaux développements sur le marché et les pratiques hostiles de certains spéculateurs, il a été décidé de créer une commission d’enquête parlementaire pour déterminer les causes de la pénurie de certaines denrées alimentaires.