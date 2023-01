Pluie et grêle sur les wilayas du Nord jusqu’à dimanche

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle par endroits, affecteront les wilayas du Nord jusqu’à dimanche, indique samedi l’Office national de la météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Cinq (5) wilayas sont placées en vigilance “Orange”, à savoir Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf, et ce jusqu’au dimanche à 03h00, précise la même source, ajoutant que les quantités de pluies attendues oscilleront entre 20 et 40mm.

Les autres wilayas concernées par les pluies sont Aïn Defla, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Blida et Médéa, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, et ce jusqu’au dimanche à 09h00, indique le bulletin, ajoutant que des rafales de vent sous orages sont également prévus dans ces régions.