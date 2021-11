Pour la première fois..Le Forum des Algériens a l’étranger est né

Ce lundi 2 novembre 2021, le Forum des Algériens établis a l’étranger est créé avec la participation de nombreuses personnalités.

La naissance de ce forum qui aura pour tache de prendre en charge les préoccupations des Algériens installés dans différents pays du globe est annoncée a l’occasion de la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution.

Ont participé a sa création -via une visioconférence- des représentants de la communauté algérienne en Turquie, d’anciens et d’actuels députés représentant la diaspora, des enseignants et d’autres personnalités.

Selon le communiqué de ses fondateurs, l’idée d’instituer ce nouveau né historique dédié a la diaspora baptisé “Algerians Abdroad Forum” (Forum des Algériens a l’étranger) est le fruit de coordination et des efforts consentis a travers bon nombre d’initiatives, a savoir entre autres “C’est mon droit d’entrer dans mon pays” ou encore “Celui qui la ressuscite” ayant regroupé 23 associations et un collectif représentant les ressortissants algériens établis a l’étranger.

“Ce Forum, affirme-t-on de même source, est la première entité juridique rassemblant les Algériens a travers le monde, qui vent de naître ce mois de Novembre en s’inspirant de la Glorieuse Révolution. Il est indépendant de toute tendance politique, partisane ou idéologique et vise a réunir les élites et orienter les compétences nationales a l’étranger par la mise en place d’un espace de dialogue, d’échange d’idées et d’expériences et a travers des projets et plans opérationnels qui bénéficieront a la communauté nationale et contribueront au développement du pays”.