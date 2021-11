Rabat exécute des schémas de déstabilisation au profit du projet sioniste

Mohand Berkouk

“En assassinant lachement les trois ressortissants algériens, qui faisaient du commerce entre deux pays du Maghreb pour le bien être commun des Maghrébins, symbolise la lacheté et l’acharnement de Rabat”, a affirmé dimanche matin le politologue Mohand Berkouk.

Intervenant dans l’émission “Plolitis” sur la Chaîne III de la Radio algérienne, Berkouk a précisé que l’Algérie est toujours prête a être au service de ces peuples frères et qualifie cet acte d’”odieux et de lache”. Il nous rappelle, ajoute t-il, “l’agression faite par le Maroc contre notre consulat général a Rabat”.

Le politologue Mohand Berkouk estime que les dangereux agissements du Maroc pourraient créer les conditions d’un désordre maghrébin. “Heureusement, l’Algérie a une puissance interne et une armée populaire forte qui dépasse de plusieurs générations cette armée marocaine classée 53ème a l’échelle mondiale comparée a notre pays qui est classé 27ème, selon les études Global Fire Power index 2021″, précise t-il.

Le Maroc a toujours été un facilitateur de la normalisation avec l’entité sioniste

Pour lui, quand on parle du Maroc on parle d’un acteur au service d’autres acteurs plus puissants. “Le Maroc a toujours été un facilitateur de la normalisation avec l’entité sioniste. Aujourd’hui c’est un acteur exécutant des schémas de déstabilisation au profit du grand projet sioniste mondial dans cette région”, dit-il.

“Il y a des projets de reconfiguration géopolitique mais aussi des projets visant l’affaiblissement d’un certain nombre d’Etats, notamment et certainement les républiques”, affirme Berkouk qui précise que “la dernière république a rester indépendante sur le plan décisionnel, c’est bien l’Algérie”.