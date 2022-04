Ramadhan: Biden utilise un Verset coranique pour présenter ses meilleurs vœux aux musulmans

Le président américain Joe Biden a utilisé un Verset coranique pour présenter ses meilleurs vœux a tous les musulmans du monde a l’occasion du mois de Ramadhan.

“Le Saint Coran nous apprend: ‘Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra’”, a dit le 46e président américain.

Et Biden d’ajouter:” Chaque jour, on entend des histoires déchirantes des personnes qui ne sont plus de ce monde et des photos de familles et d’enfants qui luttent pour survivre. Ces tragédies nous rappellent notre humanité commune et préceptes communs de toutes les grandes religions, y compris l’Islam, dont le plus important est de traiter souvent les autres comme nous aimerions qu’ils nous traitent”.

Le successeur de Donald Trump a la Maison Blanche a évoqué l’aspect spirituel du 4e pilier de l’Islam: “Ce mois sacré constitue une occasion de réflexion et de croissance spirituelle pour beaucoup de gens a travers les quatre coins du monde, y compris pour les citoyens américains dans différentes régions du pays”.

“La rupture de jeûne cette année se fera dans le joie que la santé, la famille et la société nous procurent, sans pour autant oublier toutes les familles qui seront tristes pour avoir perdu des êtres qui leur sont chers…”, a-t-il souligné.