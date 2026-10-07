RDC: 8 665 cas confirmés d’Ebola et 4 178 décès

La République démocratique du Congo (RDC) poursuit sa riposte contre une épidémie de maladie à virus Ebola qui touche sept provinces et 64 zones de santé, avec 8 665 cas confirmés et 4 178 décès au 5 octobre 2026, selon un point de situation publié mercredi sur le réseau social américain X par le ministère congolais de la Communication et des Médias.

Ainsi, 890 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 2 259 personnes ont été déclarées guéries, selon les chiffres du ministère.

Le taux de létalité s’établit à 48,2 %, tandis que le suivi des contacts atteint 80,4 %. Au cours des dernières 24 heures, 24 patients supplémentaires ont été déclarés guéris.

Le ministère de la Communication et des Médias indique que les opérations de riposte se poursuivent dans les sept provinces et 64 zones de santé touchées.

Les autorités sanitaires maintiennent notamment les dispositifs de surveillance et de prise en charge des cas, ainsi que le suivi des personnes ayant été en contact avec des patients infectés.

« La riposte se poursuit dans 7 provinces et 64 zones de santé touchées », a indiqué le ministère de la Communication et des Médias.

Le ministère souligne également la progression de la campagne de vaccination, notamment dans les provinces de la Tshopo et du Bas-Uélé.

Les autorités appellent par ailleurs la population à signaler les symptômes ou les cas suspects via le numéro d’urgence 151.

Aucun bilan détaillé du nombre de personnes vaccinées n’a toutefois été communiqué dans le point de situation.