Revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraites à partir du 1er Mai

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République a approuvé la revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite, à partir du 1er mai, et ce dans le cadre de l’amélioration continue du niveau de vie des citoyens, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Dans le cadre de l’amélioration continue du niveau de vie des citoyens, et en plus des majorations précédentes décidées par Monsieur le Président au profit des retraités, le Conseil des ministres a approuvé la revalorisation annuelle, à compter du 1er mai, des pensions et allocations de retraite, lit-on dans le communiqué.

Cette revalorisation a été décidée comme suit: 5% pour la catégorie bénéficiant d’une allocation ou d’une pension égale ou inférieure à 20 000 DA, 4% pour la catégorie dont la pension ou l’allocation est supérieure à 20 000 DA et égale ou inférieure à 50 000 DA, et 3% pour la catégorie dont la pension ou l’allocation est supérieure à 50 000 DA, a ajouté la même source.