Ryad Mahrez bientôt dans le cinéma français ?

La première saison de Validé, série dédiée a l’univers du rap français, avait fait son effet. La deuxième a débarqué le 11 octobre sur Canal+, et Franck Gastambide fait d’ores et déja le tour des plateaux télé pour sa promo.

S’il est fier du travail réalisé, le réalisateur a quand même un petit regret : ne pas avoir réussi a donner un rôle a Riyad Mahrez. Interrogé dans une émission sur Mouv’, Gastambide a confié que le joueur de Manchester City devait faire une apparition dans la saison 2.

« On a des potes en commun, et pendant le confinement, Riyad Mahrez m’appelle. Il a aimé la série » a livré Gastambide avant de raconter l’échange téléphonique avec l’international algérien : « Moi, je lui dis : “Tu as aimé la série ? Bah viens on fait un truc”.

Riyad Mahrez devait être dans la saison 2, sauf qu’il joue a City et qu’on ne peut pas aller tourner la-bas. Jusqu’au dernier moment, on a espéré. Mais finalement, on n’a pas pu le faire » .