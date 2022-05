Sarkozy se moque du score “minable” de Valérie Pécresse

Entre Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, où s’arrêtera la rancœur?

Début mai, on apprenait que l’ancienne candidate LR, qui a lancé un appel aux dons pour combler le trou de 5 millions d’euros laissé par sa défaite a la présidentielle, a, selon son entourage, refusé l’argent de Nicolas Sarkozy, qui ne lui avait jamais apporté son soutien durant la campagne. L’ancien président français avait fait, une dizaine de jours plus tôt, un virement bancaire de 2 000 euros en faveur de la présidente de la région Île-de-France. Selon son entourage, celle-ci l’a fait recréditer dans la journée.

Mais ce n’est pas ce que semble penser le principal intéressé. Dans son numéro du 11 mai, Le Canard enchaîné raconte que l’ex-chef de l’Etat déclarait, en fin de semaine dernière, a ses proches n’avoir «toujours rien reçu» de ce retour de virement prétendument exécuté dans la journée. Contacté, l’entourage de Valérie Pécresse confirme que le virement a bien été fait le 25 avril. En privé, Nicolas Sarkozy écorche encore la campagne menée par la candidate de son parti, un score «minable» qui témoigne de l’échec d’une «campagne nulle qui n’a jamais pris et d’une équipe pas au niveau», selon Le Point. Ironique, il tance: «Pécresse disait souvent que Macron avait cramé la caisse de l’Etat, mais, en réalité, c’est elle qui a cramé la caisse de son parti.»

Les likes éloquents de Valérie Pécresse

A ces attaques acerbes, Valérie Pécresse ne répond pas directement. Comme l’explique Le Canard enchaîné, la candidate LR a la présidentielle exprime sa pensée via des tweets de ses soutiens, qu’elle like allègrement sur son compte. «En refusant le don de Sarkozy, Valérie Pécresse montre que l’honneur ne s’achète pas», écrit un internaute liké par son compte. «Il y a des gens élégants et des goujats, peut-on encore lire. En 2013, Valérie Pécresse avait donné 5 000 euros pour le sarkhoton. En 2022 #Sarkozy n’a pas daigné la soutenir.»

Le fossé entre Nicolas Sarkozy et la candidate n’a cessé de se creuser pendant la campagne présidentielle, où il ne lui a jamais apporté son soutien. Selon des propos rapportés dans la presse, l’ancien chef de l’Etat, qui cultive une proximité avec Emmanuel Macron, s’est montré très dur envers la candidate: “inexistante”, “Valérie n’a rien compris”, “elle serait bien inspirée de me citer”…

Il a même appelé le 12 avril a voter Emmanuel Macron au second tour, sans un mot pour son ancienne ministre. Certains membres de l’entourage de Valérie Pécresse parlent même de “sabotage de campagne”, rapporte encore le Parisien.

Valérie Pécresse n’avait obtenu que 4,78% des voix au premier tour de la présidentielle, sous les 5% nécessaires pour obtenir un remboursement de ses frais de campagne pour lesquels elle s’est “endettée personnellement a hauteur de cinq millions d’euros”. Le parti du candidat Yannick Jadot, EELV, a aussi lancé une “souscription exceptionnelle” pour l’aider a rembourser sa campagne.

Valérie Pécresse a récolté ”a peu près 2,5 millions de dons”, a fait savoir dimanche Christian Jacob, le président du parti Les Républicains (LR). “Le parti va apporter huit millions d’euros sur une campagne qui en avait coûté 15 millions”, a précisé Jacob, jugeant que cet appel aux dons de la candidate avait été “compris de beaucoup de Français”.

L’ex-candidate LR avait relancé cet appel lundi, en invoquant “ceux qui partagent (ses) convictions” mais aussi ceux qui, “par peur des extrêmes ont choisi le vote utile dès le premier tour”.

