Serbie: Un élève ouvre le feu et fait 9 morts, dont 8 enfants, dans une école

La professeure des élèves fait également partie des victimes, elle a été grièvement blessée. L’assaillant a été arrêté. Six autres enfants ont été blessés.

Mercredi 3 mai, dans la matinée, le gardien d’une école et plusieurs élèves ont été tués lors d’une fusillade dans un établissement scolaire de Belgrade (Serbie). Selon le ministère de l’Intérieur serbe, le premier bilan est de huit élèves tués, plus le gardien. La professeure des élèves blessés fait également partie des victimes. L’auteur des coups de feu est un élève, selon les autorités locales.

« Dans la fusillade qui a eu lieu ce matin à l’école primaire Vladislav Ribnikar, à Vracar [dans le centre de Belgrade, NDLR], huit enfants et un gardien ont été tués, alors que six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés », indique le ministère dans un communiqué. L’élève soupçonné d’avoir commis ce crime, un garçon âgé de 14 ans, a été retrouvé dans la cour de l’école et a été arrêté, selon la même source.

Le gardien « a voulu empêcher cette tragédie »

« Une grande tragédie a eu lieu […] Un élève […] est sorti dans un couloir et a utilisé une arme à feu. Malheureusement, le gardien a succombé aux blessures, une professeure a été grièvement blessée, les enfants ont été blessés […] quatre ou cinq enfants », avait déclaré à la presse Milan Nedeljkovic, président de la municipalité de Vracar, dans le centre de Belgrade un peu plus tôt.