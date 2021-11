SNTF: le trafic ferroviaire perturbé a Alger après l’effondrement d’un mur

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé ce mardi que la voie ferrée entre les stations d’Agha et d’Alger était obstruée après l’effondrement d’un mur de clôture.

“La SNTF informe son aimable clientèle que les trains en partance vers la gare d’Alger, sont actuellement limités a la gare d’Agha, suite a l’effondrement d’un mur de clôture qui a obstrué la voie ferrée entre les stations d’Agha et d’Alger, la matinée de ce mardi 16 novembre 2021”, a indiqué la Société dans un communiqué.

“Aussi, les trains de banlieue prendront le départ a partir de la gare d’Agha, au lieu de la gare d’Alger”, a expliqué la même source, ajoutant que “la SNTF s’excuse auprès de ses clients des désagréments causés par cet incident, et assure qu’elle met tous les moyens pour dégager la voie et permettre la circulation normale des trains dans les plus brefs délais”.

Il convient de rappeler qu’en janvier dernier la SNTF avait décidé de mettre sur pied des brigades canines afin de faire face au phénomène de caillasage des trains qui génère des pertes matérielles et humaines considérables.

SNTF: la ligne “Agha-Aéroport international” reprend du service ce lundi

La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a annoncé la reprise de la ligne ferroviaire “Gare Agha – Aéroport international Houari Boumediène” a compter de ce lundi 4 octobre 2021.

La SNTF a précisé ce samedi dans un communiqué que cette ligne ferroviaire reprendra de service a partir de ce lundi.

Elle a ajouté que les voyages seront assurés 7 jours sur 7 et ce de 6h du matin a 19h05, expliquant que le programme pourrait être modifié a la demande de la clientèle.