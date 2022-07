Sonatrach signe un contrat de près de 4 milliards USD avec Occidental, Eni et Total Energies

Le groupe Sonatrach a signé, mardi a Alger, un contrat d’hydrocarbures d’un montant de prés de 4 milliards de dollars, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec l’américain “Occidental Petroleum”, l’italien “Eni” et le français “Total Energies”, indique la compagnie nationale dans un communiqué.

Ce nouveau contrat, portant sur le périmètre contractuel de Berkine (Blocs 404 et 208), situé a 300 km au Sud Est de Hassi Messaoud (Ouargla), a été signé “sous l’égide de la loi n 19-13 régissant les activités hydrocarbures”, précise le document.

De type partage production, le contrat s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord conclu entre Sonatrach et ses partenaires le 31 janvier 2021, souligne la même source.

Dans le cadre de ce contrat, explique la compagnie nationale, les parties s’engagent a poursuivre le développement et l’exploitation de ce périmètre a travers un programme de travaux comprenant, notamment : une acquisition sismique 3D haute densité, le forage de 100 puits pétroliers, ainsi que la reconversion de 46 puits, principalement en puits a procédé “WAG”.

Il est également prévu la réalisation d’études de schémas directeurs et d’optimisation des installations, l’implémentation de solutions “Oilfield digitalization”, la mise en úuvre de 2 projets pilotes “Enhanced Oil Recovery” (EOR) et la réalisation de projets environnementaux relatifs a la réduction de l’empreinte carbone, ajoute le communiqué.

“Le montant d’investissement global prévu pour la mise en úuvre de ce plan de développement et d’exploitation est estimé a près de 4 milliards de dollars US et permettra a terme une récupération additionnelle de plus de un (1) milliard de barils équivalents pétrole d’hydrocarbures, ce qui augmentera le taux moyen de récupération ultime a 55%”, note le document.

Le groupe Sonatrach a, par ailleurs, rappelé qu’il exploite, avec ses partenaires, le périmètre contractuel de “Berkine” dans le cadre du Contrat d’association signé le 23 octobre 1989 sous l’égide de la loi n 86-14 régissant les activités hydrocarbures.

A ce jour, l’association a enregistré une production cumulée de l’ordre de 2,7 milliards de barils équivalents pétrole d’hydrocarbures et a consenti des investissements dépassant les 10 milliards de dollars, indique la Sonatrach.

La signature de ce nouveau contrat traduit “la volonté des parties de poursuivre leur partenariat sur le périmètre contractuel de Berkine et de développer davantage leur coopération à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat”, conclut la même source.