Spéculation illicite: deux accusés condamnés à perpétuité

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda a condamné, dans la nuit de mardi à mercredi, deux (02) accusés à la réclusion à perpétuité et quatre (4) autres à 10 ans de prison ferme, pour délit de “spéculation illicite commise par un groupe criminel et contrebande constituant par sa gravité une menace sur l’économie nationale et la santé publique”.

Ces accusés ont été poursuivis également pour délit de “tromperie du consommateur et faux et usage de faux dans des documents administratifs”.

Trois (03) autres accusés ont été acquittés dans cette affaire.

La loi relative à la lutte contre la spéculation illicite prévoit l’application de peines sévères à l’encontre des individus impliqués dans ces crimes pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison et à la réclusion à perpétuité si le crime est commis dans le cadre d’un groupe organisé.