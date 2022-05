Tebboune /Erdogan: Des entretiens et des accords pour booster les relations bilatérales

Le deuxième jour de la visite d’Etat qu’effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été marqué par la tenue d’entretiens riches et profonds entre les chefs d’Etat des deux pays et la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente pour renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux et insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l’histoire et distinguées entre les deux pays frères.

A l’issue de l’accueil solennel chaleureux réservé au Président Tebboune par son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan au Complexe présidentiel à Ankara conformément aux us et traditions turcs, les deux chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête à tête élargis aux délégations des deux pays.

Les présidents Tebboune et Erdogan ont coprésidé par la suite les travaux de la première session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, et cosigné la Déclaration commune de la première réunion de ce Conseil.

Au niveau de la salle de conférences du Complexe présidentiel, l’Algérie et la Turquie ont signé plusieurs accords de coopération et mémorandums d’entente dans divers domaines.

Les accords concernent plusieurs secteurs comme l’Energie et les Mines, les Finances, le Commerce, l’Industrie, l’Information et la Communication, les Travaux publics, la Pêche, les Sciences & Technologies et l’innovation, les Micro-entreprises, les Oeuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture, l’Education, l’Environnement et la lutte contre le crime organisé transfrontalier.

Lors d’une conférence de presse animée conjointement avec son homologue turc, le Président Tebboune a indiqué que sa visite en Turquie intervenait dans un “contexte exceptionnel”, l’Algérie s’apprêtant à célébrer dans quelques semaines le 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et par la même occasion, le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques avec la Turquie.

Il a affirmé, dans ce cadre, que les accords signés aujourd’hui viennent “insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l’histoire et distinguées entre les deux pays frères”.

Mettant en avant la volonté des deux pays de porter le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards Usd, le Président Tebboune s’est félicité des “étapes importantes franchies par les deux pays ensemble”, lesquelles, a-t-il dit, “viennent enrichir nos relations historiques privilégiées et renforcer notre processus de partenariat stratégique”.

Une convergence de vues avec la Turquie sur les questions d’intérêt commun

Par ailleurs, le Président Tebboune a qualifié ses entretiens avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, de “riches et profonds” et qu’ils étaient “fructueux pour les deux peuples et les deux pays”.

Sur les plans régional et international, le président de la République a affirmé que ses entretiens avec son homologue turc, ont fait ressortir une convergence de vues sur les questions d’intérêt commun, en tête desquelles la question palestinienne, la crise en Libye et la situation dans la région du Sahel.

Lors de cette conférence de presse, le Président Erdogan a indiqué que son pays considérait hautement le rôle joué par l’Algérie en Afrique du Nord et au Sahel.

“En tant que pays qui jouent un rôle important pour assurer la sécurité et la paix dans le continent africain, nous sommes déterminés à renforcer également notre coopération dans les industries militaires”, a-t-il ajouté.

Le président turc a indiqué, par ailleurs, que les entretiens avec le Président Tebboune ont porté sur l’action commune à entreprendre au niveau international concernant plusieurs dossiers, dont les dossiers libyen et palestinien.

A cet égard, il a évoqué la possibilité de développer la coopération diplomatique par le biais des ministres des Affaires étrangères sous la supervision des présidents des deux pays, en poursuivant les réunions du Conseil de coopération conjoint.

Sur le plan économique, le Président Erdogan a mis en exergue la disposition de son pays à hisser la coopération bilatérale “au plus haut niveau”, affirmant que la Turquie soutenait les démarches algériennes de diversification de l’économie.

La Turquie continuera à “soutenir les investissements turcs en Algérie” où activent plus de 1400 sociétés de ce pays, a ajouté le président turc, indiquant que le forum d’affaires qui se tiendra mardi à Istanbul, allait contribuer à l’augmentation des investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays.

A l’occasion, le président turc a offert un cadeau symbolique au Président Tebboune consistant en un portrait de l’Emir Abdelkader et une correspondance avec sa traduction adressée par ce dernier en 1841 au Sultan Abdelmadjid dans laquelle il le félicitait pour son accession au trône.

Le président Erdogan a indiqué, dans ce cadre, que ce présent se voulait la meilleure preuve des relations historiques et profondes unissant les deux pays.

Le Président Tebboune a visité dans la matinée le Mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk et le musée renfermant des documents et des effets personnels du défunt président.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a également offert au Complexe présidentiel à Ankara, un dîner en l’honneur du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara, pour une visite d’Etat de trois jours en Turquie à l’invitation de M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère.