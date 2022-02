Trafic d’êtres humains: Un réseau criminel international démantelé a Sidi Bel-Abbes

Le responsable de la cellule de communication et des relations publiques a la sûreté, le commissaire Belabbes Nasreddine a indiqué que le réseau, composé de 16 membres dont des ressortissants marocains, a formé un groupe criminel organisé transfrontalier spécialisé dans l’organisation, la facilitation de l’entrée et le séjour illicites et la circulation sur le territoire national, ainsi que le trafic d’êtres humains de villes marocaines candidats a l’émigration vers des pays européens via l’Algérie.

La même source a souligné que l’enquête ouverte par la brigade de recherche et d’intervention, relevant du service de wilaya de la police judiciaire, a démontré que “les membres du réseau utilisaient des moyens de transport et de communication, mettant la vie et la sécurité des personnes en danger, transgressant la législation et le règlement de change et de mouvement des capitaux de et vers l’étranger”.

Le même responsable a fait savoir que les membres de ce réseau criminel regroupaient les ressortissants marocains voulant émigrer vers l’Europe via le territoire national contre des sommes atteignant un million de dinars par personne, avant que les services de police n’aient eu vent de ce trafic et arrêté les membres de ce réseau, qui ont été déférés devant le parquet du tribunal de Sidi Bel-Abbes.