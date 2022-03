Transport ferroviaire: Légers retards enregistrés à Alger

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, dimanche dans un communiqué, de légers retards durant la matinée pour la circulation des trains de la banlieue Est et Ouest, en raison d’un incident technique et de travaux de maintenance.

“Suite a un incident technique survenu sur un train au niveau de la localité de Corso (Boumerdes) et des travaux de maintenance au niveau de la gare d’El Harrach (Alger), les trains de banlieue Est et Ouest ( de et vers Alger – El Affroune, Zeralda et Thenia) connaîtront de légers retards durant la matinée de ce jour dimanche 13 mars”, a indiqué la Société sur sa page Facebook.

La SNTF a assuré dans son communiqué qu’elle a mis en œuvre tous les moyens pour rétablir la situation normale durant cette matinée”.