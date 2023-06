Treize (13) blessés dans un carambolage sur l’autoroute reliant Cherchell à Tipasa

Treize (13) personnes ont été blessées à des degrés différents suite à un carambolage survenu jeudi matin sur l’autoroute reliant Cherchell à Tipasa, a indiqué la direction locale de la Santé.

Un carambolage dans lequel ont été impliqués 15 voitures et un bus de transport universitaire, s’est produit sur l’autoroute reliant Cherchell et Tipasa, sur son tronçon de Sidi Moussa, et a causé diverses types de blessures et à des degrés différents, à plus de 13 personnes, dont deux (2) se trouvant dans un “état critique”, a précisé la même source.

Les unités de la Protection civile de la wilaya de Tipasa sont intervenues pour secourir et évacuer les blessés vers les hôpitaux de Nadhor, Cherchel, et Sidi Ghiles.

Les deux blessés dont l’état est jugé critique, ont bénéficié de soins “intensifs” et ont été mis sous “observation médicale”, a-t-on ajouté.