Trois terroristes à Bordj Badji Mokhtar se rendent aux autorités militaires

Trois (3) terroristes en possession d’armes se sont rendus, vendredi, aux autorités militaires du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM, indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité de l’Armée nationale populaire, trois (3) terroristes se sont rendus, vendredi 19 mai 2023, aux autorités militaires du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire”, précise la même source.

Il s’agit en l’occurrence des terroristes “Mellouki Habib” dit “Habib Allah” qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, “Mellouki Sidia” dit “Abou Meryem” qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et “Mahri Belkheir”, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013.

“Ces terroristes qui activaient au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel avaient en leur possession trois (3) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, un (1) pistolet automatique calibre 7.65 mm, deux (2) grenades défensives type F1, onze (11) chargeurs de munitions pour kalachnikov, un (1) chargeur pour pistolet automatique, 295 balles de différents calibres et un émetteur récepteur”, relève le communiqué.

“Cette opération réitère la détermination de l’Armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et contre toute forme de criminalité et dénote des efforts consentis, sur le terrain, par nos Forces armées afin d’asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l’ensemble du territoire national”, conclut le MDN.