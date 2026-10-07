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Trump attribue les manifestations en France à une « immigration de masse incontrôlée »

Echoroukonline
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Trump attribue les manifestations en France à une « immigration de masse incontrôlée »

Le président américain Donald Trump a affirmé que les manifestations en cours en France relevaient d’une « immigration de masse incontrôlée », dans une publication sur Truth Social, mardi.

« Ce qui se passe en France n’est rien d’autre qu’une immigration de masse incontrôlée. Il ne s’agit pas d’écoles ; il s’agit de l’islam qui cherche à prendre le contrôle d’un pays autrefois grand ! », a-t-il écrit.

Trump n’a pas étayé ces affirmations dans son message.

Paris n’a pas réagi à ce stade.

Cette déclaration intervient après une manifestation ayant réuni mardi des dizaines de milliers de lycéens, d’étudiants et de soutiens à Paris pour réclamer davantage de moyens et de meilleures conditions d’enseignement.

Entamé à la mi-septembre, le mouvement s’étend à de nombreux établissements en France. Le ministère de l’Intérieur recensait 891 lycées perturbés mardi.

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