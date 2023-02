Un Algérien poignardé mortellement par un Marocain au nord d’Italie

Un ressortissant algérien établi à Brescia en Lombardie au nord d’Italie a été mortellement poignardé par un Marocain dans le domicile où ils vivaient ensemble.

Selon le journal italien “Il Giorno”, Mondher Kouasmia, 29 ans, dont le casier judiciaire est vierge, a été victime de plusieurs coups de poignard que lui a assénés un ressortissant marocain de 44 ans aux multiples antécédents criminels.

En dépit des tentatives de la réanimer, la victime a fini par rendre l’âme à son arrivée à l’hôpital.

Après avoir reçu des coups, la victime a quitté le domicile et a été retrouvée gisant dans une mare de sang sur la voie publique avant d’être transportée à l’hôpital, selon la même source,.

Les gendarmes italiens ont découvert l’arme utilisée par l’agresseur marocain qui s’est rendu de plein gré aux services de sécurité italiens.

Ces derniers ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cet homicide et notamment les causes du différend entre la victime et le meurtrier.

Hassen Houicha / Traduit par: Moussa. K.