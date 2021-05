Un journaliste français menacé de mort après avoir dit “vive l’Algérie”

Bernard Montiel est victime de menaces de mort après avoir apporté son avis concernant le retour de Karim Benzema. Le chroniqueur de TPMP, scandalisé par ces messages de haine, réagit.

Vive l’Algérie, vive Karim Benzema, vive l’Equipe de France et vive Bernard Montiel ! Pour avoir répondu “Vive l’Algérie” lors d’un débat, Bernard Montiel, chroniqueur de Touche pas a mon poste (TPMP), l’émission de Cyril Hanouna, a révélé jeudi 20 mai avoir été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Il a porté plainte.

Des propos en rien polémiques mais qui ont révolté certains débiles qui sévissent lachement sur la toile, jusqu’a proférer des menaces de mort a l’encontre du chroniqueur.

Le visage grave et fatigué, Bernard Montiel a raconté avoir reçu de nombreux messages de haine depuis la veille, mais aussi des menaces de mort a cause de sa phrase sur l’Algérie.

“J’ai porté plainte. J’ai appelé le ministère de l’Intérieur, le groupe Pharos qui va s’en occuper. On va trouver qui c’est. Déja, il y a une piste, ça a été même facile a trouver. Ces gens-la, qui insultent gratuitement sous couvert d’anonymat, il faut qu’ils sachent quand même que l’impunité, c’est fini. Le sentiment d’impunité pour les auteurs, c’est fini. Maintenant, on retrouve les gens très facilement, et je crois qu’on a même déja retrouvé cette personne d’après le petit coup de fil que j’ai eu tout a l’heure. Evidemment que je porte plainte, je ne vais pas laisser passer ça. C’est inadmissible. Mais je ne le fais pas que pour ma petite personne. C’est tous les jours que des gens se font insulter, menacer de mort. C’est intolérable. Ça suffit !”