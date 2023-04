Une Chinoise détruit un robot d’accueil d’un hôpital

Visiblement exaspérée de devoir passer par cet agent automatisé pour obtenir un rendez-vous médical, la patiente a laissé exploser sa colère.

Des images forcément lourdes de sens, à l’heure où de plus en plus de travailleurs humains sont remplacés par des robots, dans tous les secteurs d’activité. Depuis quelques jours, une vidéo tournée en Chine et montrant une femme en train de s’en prendre violemment à un androïde n’en finit plus de circuler sur les réseaux sociaux du monde entier.

Comme l’explique le Daily Star, ces images amateur ont été filmées dans le hall principal de l’hôpital affilié à l’Université Médicale de la ville de Xuzhou, située dans la province de Jiangsu (est de la Chine). Pendant près d’une minute, la vidéo laisse voir une femme passablement énervée asséner des coups de bâtons à un robot.

Une scène surréaliste, mais terriblement d’actualité

D’après plusieurs sources relayées par le média britannique, l’automate en question aurait pour fonction d’interagir avec les patients arrivant à la réception pour prendre un rendez-vous. Comme souvent dans ce genre de cas, l’installation de cette nouvelle technologie s’est faite au détriment des moyens humains et donc des secrétaires et infirmières en chair et en os.

Peu d’informations supplémentaires ont filtré sur cette scène surréaliste, mais terriblement d’actualité. Il semble en tout cas que l’assaillante, que l’on peut voir par moments invectiver d’autres personnes se trouvant dans le hall, ait agi par exaspération après avoir été contrainte de s’adresser à cet agent robotisé pour obtenir une date de consultation médicale. Si son coup de sang a visiblement provoqué d’importants dégâts matériels, le Daily Star ne précise pas si elle a ensuite été arrêtée pour ces dégradations.