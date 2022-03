Une reporter française: “le gouvernement ukrainien bombarde sa population”

La reporter de guerre française Anne-Laure Bonnel a donné des nouvelles choc depuis la région du Donbass en Ukraine où la population est bombardée, selon elle, par les forces ukrainiennes.

“Je sais qu’en France, on a pas l’habitude de montrer la réalité de la guerre, mais la guerre c’est pas une statistique, c’est des morts”, a expliqué mardi la reporter sur la chaîne française CNews.

“Le gouvernement de Kiev a bombardé sa population” a-t-elle laché. Et d’ajouter: “Ici, depuis 2014, c’est l’Ukraine qui bombarde et tue des milliers de civils de la population”. On compte 13 000 victimes, en 8 ans, dit-elle aussi, parmi ces ukrainiens russophones, qui “se sentent tous ukrainiens” assure-t-elle également, ont rapporté des médias français.

Pour convaincre, Anne-Laure Bonnel le répète: “j’ai toutes les preuves, j’ai les images, j’ai un film, c’est incontestable”. Et d’ajouter: “il y a des blessés, il y a des morts, que je filme, que je photographie pour garder ça en témoignage”.

Très agacée par la couverture médiatique qui est faite de la guerre, notamment en France, Anne-Laure Bonnel a montré un échantillon de son reportage, en direct. Des photos très graphiques du terrain, tout en commentant: “Regardez cette institutrice vous la voyez la? Coupée en deux? ÇCa c’est les forces ukrainiennes. Je continue parce que vous allez voir ce que c’est la guerre. ÇCa c’est les abris, ça date d’hier (…) ça fait depuis 2014 qu’ils disent ce qu’ils vivent la”.