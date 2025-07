Usine Fiat d’Oran: Un partenariat de sous-traitance signé à Rome entre Stellantis El Djazair et l’italien Sigit

Stellantis El Djazair a signé, mercredi à Rome, un second partenariat de sous-traitance avec l’équipementier italien Sigit, en vertu duquel ce dernier produira en Algérie de nouvelles pièces plastiques destinées à l’usine FIAT de Tafraoui (Oran), en partenariat avec l’Entreprise nationale des plastiques et caoutchouc (ENPC), indique Stellantis El Djazair dans un communiqué.

Signé à l’occasion du sommet intergouvernemental algéro-italien, coprésidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, cet accord permet à Sigit de produire en Algérie “de nouvelles pièces plastiques destinées à l’usine FIAT de Tafraoui, en partenariat avec l’Entreprise nationale des plastiques et caoutchouc (ENPC), à travers sa filiale Siplast, conformément à la convention signée entre les deux entreprises en mai 2025”, précise la même source.

Il s’agit, souligne Stellantis El Djazair, “d’un partenariat stratégique qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de localisation industrielle engagée par Stellantis, qui compte actuellement 13 fournisseurs et entend favoriser l’émergence d’un tissu de sous-traitants algériens, capable de couvrir, à terme, plus de 30% du contenu des véhicules produits à Tafraoui et d’établir en Algérie le premier écosystème automobile intégré”.

“Le projet industriel de FIAT en Algérie est aujourd’hui un symbole fort de la coopération stratégique entre l’Algérie et l’Italie, et ce nouveau partenariat avec Sigit, l’illustre pleinement. Il constitue un levier supplémentaire dans notre volonté de bâtir un écosystème industriel solide, alliant synergies internationales et ancrage local, et reflète notre ambition commune de faire de l’Algérie une plateforme compétitive pour la production automobile dans la région”, a souligné Raoui Beji, P-dg de Stellantis El Djazair, cité dans le communiqué.