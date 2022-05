Variole du singe: L’Algérie n’est pas a l’abri !

Un premier cas confirmé de variole du singe a été détecté ce jeudi en Suède et en Italie. Le Royaume-Uni, qui a le premier signalé des cas, détectés a partir du 6 mai, a porté mercredi soir a neuf le nombre total de personnes infectées. Le même jour, l’Espagne, le Portugal, le Canada et les Etats-Unis ont, tour a tour, signalé avoir repéré la présence de la variole du singe, ou ce qui semble l’être, sur leur territoire.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dit « suivre la situation de près » et recommande « d’isoler et de tester les cas suspects et de les notifier rapidement ».

Quelles sont les caractéristiques de la variole du singe ?

Aussi appelée « monkeypox », la variole du singe est une maladie qui se transmet naturellement des animaux a l’être humain et inversement. De la même famille que la variole humaine, elle peut causer des symtômes semblables : fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Des éruptions cutanées peuvent également survenir, souvent sur le visage, et se répandre a d’autres parties du corps, notamment les parties génitales. Il n’existe pas de traitement pour cette infection virale qui se guérit d’elle-même.

Comment se transmet la variole du singe ?

La variole du singe se transmet entre humains par contact avec une personne atteinte ou ses liquides organiques, dont la salive. « Généralement, la transmission se produit par voie respiratoire », indiquent les autorités sanitaires de la région de Madrid. Elles notent toutefois que « les cas supposés d’infection laissent penser que la transmission a eu lieu par les muqueuses pendant les relations sexuelles ».