VIDEO: Manège en panne, les passagers -coincés- la tête en bas pendant plusieurs heures

Huit passagers d’un grand huit ont passé plusieurs heures coincés la tête en bas après la panne d’une attraction dans un festival de l’État du Wisconsin, au nord des États-Unis.

Plusieurs heures la tête en bas, à 30 mètres de haut, seulement retenus par un harnais de sécurité. C’est l’expérience particulièrement désagréable qu’ont vécue huit visiteurs d’une fête foraine dans l’État du Wisconsin, au nord des États-Unis, après la panne de leur manège en plein looping mardi, révèle la chaîne de télévision locale WJFW, relayée par CNN.

Sur des vidéos et photos prises par des témoins de la scène, on voit les cinq wagons du train bloqués en l’air et leurs passagers à l’intérieur, selon BFMTV. Le manège prend la forme d’un anneau d’environ 30 mètres de diamètre sur lequel les passagers embarquent pour des tours au cours desquels ils ont régulièrement la tête en bas. Le train est stationné presque au sommet de l’anneau.

Jusqu’à 2h45 la tête en bas

Le premier passager extrait du véhicule a pu rejoindre la terre ferme vers 15h20, tandis que le dernier n’est redescendu que vers 17h.

“Le manège a connu une défaillance mécanique qui l’a bloqué en position verticale. Le manège a été récemment inspecté par l’État du Wisconsin sur place”, a expliqué le capitaine des pompiers Brennan Cook à WJFW.