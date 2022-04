Vitesse d’internet en Algérie: Hausse “significative” en 2021

La vitesse de la connexion internet fixe et mobile en Algérie a connu une hausse “significative” durant l’année 2021, selon le dernier rapport du site web “datareportal”, spécialisé dans les statistiques relatives a l´internet fixe et mobile dans le monde.

La vitesse moyenne de la connexion internet fixe en Algérie était de 9,78 Mégabit par seconde (Mbps) en janvier 2022, soit une augmentation de 6,16 Mbps (+170%) par rapport a la même période de 2021 et celle de l’internet mobile était de 11,44 Mbps, soit une augmentation de 3,58 Mbps (+45,5%), selon ce rapport qui publie aussi les statistiques relatives aux médias sociaux, ainsi que les tendances et informations sur l’état du numérique dans le monde.

Le nombre d’utilisateurs de l’internet en Algérie a augmenté, quanta lui, de 1,8 million d’internautes, soit une progression de 7,3% en l’espace d’une année pour atteindre un total de 27,28 millions d’internautes, relève ce site.

Le rapport fait, en outre, ressortir un total de “46,57 millions de personnes qui disposaient d’une connexion internet mobile en janvier 2022 en Algérie, soit une augmentation de 936.000 personnes (+2,1%) en une année”.

Il explique, a ce titre, que de “nombreuses personnes dans le monde utilisent plus d’une connexion mobile et peuvent posséder, par exemple, une connexion pour un usage personnel et une autre pour le travail”, ajoutant qu’il “n’est pas donc rare que les chiffres de connexion mobile dépassent de manière significative le nombre total de la population”.

Le taux de pénétration d’internet en Algérie s’élevait, quant a lui, a “60,6 % en janvier 2022, en progression par rapport a la même période de 2021 où il était de 59,6%”.

Le nombre d’utilisateurs de médias sociaux (Facebook, Youtube, Instagram, Tweeter etc…) en Algérie a également connu “une évolution au 31 janvier 2022”, selon la même source qui fait état de “1,6 million de nouveaux utilisateurs de médias sociaux enregistrés au 31 janvier 2022, soit une augmentation de 6,4%, en une année, portant ainsi le nombre total d’utilisateurs de ces médias a 26,60 millions, soit 59,1% de la population algérienne”.