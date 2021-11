Voici le classement des meilleures universités algériennes en 2022

Selon le magazine américain "US News & World Report"

Sans surprise, huit universités américaines et deux universités britanniques sont dans le TOP 10 des meilleures universités au monde pour l’année 2022, selon le classement rendu public par le magazine américain “US News & World Report”.

Soixante-six (66) universités africaines figurent dans ce nouveau classement, dominé a l’échelle continentale par les universités sud-africaines, tandis que la meilleure université algérienne en l’occurrence Badji Mokhtar-Annaba se positionne a la 52e place (1517e rang mondial).

Ce classement basé sur treize (13) critères, a savoir entre autres la performance de recherche universitaire et la réputation mondiale et régionale a sélectionné au total 1750 universités a l’échelle mondiale.

Au TOP 10, on retrouve l’université de Harvard (US), Institut de technologie Massachussetts (US), université de Stanford (US), université de Californie-Berkeley (US), université d’Oxford (GB), université de Columbia (US), université de Washington (US), université de Cambridge (GB), Institut de technologie de Californie (US) et l’université de Johns Hopkins (US).

Force est de souligner que les universités sud-africaines et égyptiennes dominent le TOP 10 des meilleures universités selon ce classement publié ledit magazine américain.

Notons également qu’outre les universités Badji Mokhtar (Annaba) et l’USTHB qui figurent sur la liste des 1750 meilleures universités de la planète, deux autres établissement sont retenus mais hors de ce classement a savoir Djillali Liabes (Sidi Bel-Abbès) et Ferhat Abbas a Sétif.

Voici le classement des universités africaines:

UNIVERSITES PAYS RANG AFRICAIN RANG MONDIAL (points)

1- Université du Cap Afrique du Sud 109ème (70)

2- Université de Witwatersrand Afrique du Sud 212ème (63,3)

3- Université Stellenbosch Afrique du Sud 317ème (58,7)

4- Université du KwaZulu-Natal Afrique du Sud 371ème (56,5)

5- Université du Caire Egypte 392ème (55,8)

6- Université de Johannesburg Afrique du Sud 417ème (55,1)

7- Université d’Ibadan Nigeria 425ème (54,9)

8- Université de Pretoria Afrique du Sud 434ème (54,8)

9- Université de Mansourah Egypte 477ème (53, 1)

10- Université du Nord-Ouest Afrique du Sud 510ème (51,7)

11- Université d’Addis-Abeba Ethiopie 517ème (51,5)

12- Université de Science et Technologies Kwame Nkrumah Ghana 587ème (49,9)

13- Université Ain Shams Egypte 619ème (49)

14- Université Mohammed Premier Maroc 630ème (48,7)

15- Université Makere Ouganda 712ème (46,6)

16- Université du Cap-Occidental Afrique du Sud 729ème (46,1)

17- Université d’Alexandrie Egypte 738ème (45,8)

18- Université Hassan II de Casablanca Maroc 18ème 779ème (44,9)

18- Université de Nairobi Kenya exæquo 779ème (44,9)

20- Université de Gondar Ethiopie 790ème (44,4)

21- Université d’Assiout Egypte 804ème (43,9)

22- Université d’Afrique du Sud Afrique du Sud 851ème (42,9)

23- Université de Rhodes Afrique du Sud 855ème (42,8)

24- Université de Zagazig Egypte 884ème (42,2)

25- Université du Fayoum Egypte 886ème (42,1)

26- Université de Tunis-El-Manar Tunisie 899ème (41,8)

27- Université Kafrelsheikh Egypte 27ème 914ème (41,5)

27- Université du canal de Suez Egypte exæquo 914ème (41,5)

29- Université du Ghana Ghana 916ème (41,4)

30- Université de l’Etat-Libre Afrique du Sud 925ème (41,1)

31- Université Mohammed V de Rabat Maroc 31ème 940ème (40,5)

31- Université de Yaoundé I Cameroun exæquo 940ème (40,5)

33- Université de technologie de Tshwane Afrique du Sud 954ème (40,1)

34- Université Cadi Ayyad de Marrakech Maroc 963ème (40)

35- Université de Tanta Egypte 983ème (39,6)

36- Université Al Azhar Egypte 36ème 994ème (39,4)

36- Université Beni-Suef Egypte exæquo 994ème (39,4)

38- Université de Sfax Tunisie 1024ème (38,7)

39- Université Benha Egypte 1068ème (37,7)

40- Université Helwan Egypte 1101ème (36,9)

41- Université Minia Egypte 1111ème (36,6)

42- Université de Carthage Tunisie 1181ème (35,2)

43- Université de Menofia Egypte 1184ème (35,1)

44- Université Obafemi Awolowo Nigeria 1187ème (35)

45- Université du Malawi Malawi 1207ème (34,6)

46- Université du Zimbabwe Zimbabwe 1219ème (34,4)

47- Université métropolitaine Nelson Mandela Afrique du Sud 1225ème (34,3)

48- Université du Nigeria Nigeria 1335ème (31,9)

49- Université de Monastir Tunisie 1378ème (30,9)

50- Université de Sohag Egypte 1401ème (30,3)

51- Université de la Manouba Tunisie 1449ème (29,1)

52- Université Badji Mokhtar-Annaba Algérie 1517ème (27,5)

53- Université des Science et Technologie Houari Boumediene Algérie 1604ème (24,8)

54- Université de Sousse Tunisie 54è 1629ème (24,1)

55- Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime Egypte Non classée

– Université d’Assouan Egypte Non classée

– Université britannique en Egypte Egypte Non classée

– Université de Jimma Ethiopie Non classée

– Université de la santé et des sciences connexes de Muhimbili Tanzanie Non classée

– Université de Suez Egypte Non classée

– Université de Tunis Tunisie Non classée

– Université Djillali Liabes Algérie Non classée

– Université Ferhat Abbas Sétif Algérie Non classée

– Université de Lagos Nigeria Non classée

– Université de Zambie Zambie Non classée

– Cité des sciences et technologies Zewail Egypte Non classée