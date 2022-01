Voici le Onze entrant des Verts face a la Sierra Leone

CAN 2021

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a choisi son Onze entrant face a la Sierra Leone, ce mardi 11 janvier 2022.

Voici la compo des Verts:

M’bolhi dans les buts, la charnière centrale forée par par le du Mandi-Bedrane, Atal a droite, Bensebaini a gauche, au milieu on trouve Belkebla, Feghouli, Brahimi et Belaili tandis qu’en attaque, le coach a aligné l’ex-duo de Leicester City Mahrez et Slimani.

Ce match qui débutera a 14 heures (heure algérienne) compte pour la première journée du groupe (E).