Voici les principaux points de la convention USTHB-Sonatrach

La convention signée entre le groupe Sonatrach et l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) a pour objectif entre autres de “diriger les travaux de recherche scientifique et du développement technologique”, ” prendre en charge des étudiants de l’USTHB Houari Boumediene dans le cadre des activités pédagogiques telles que stages ou parrainages, dans le domaine qui intéresse Sonatrach”, “constitution d’équipes mixtes de chercheurs autour de projets communs”…

Dans le cadre du partenariat lancé par SONATRACH avec les universités et centres de recherches, une convention cadre de coopération a été signé, le mardi 12 octobre 2021 au siège de la Direction Centrale Recherche et Développement sise Boumerdes, entre ladite entreprise et Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB).

La coopération vise, selon un communiqué par l’USTHB sur sa page facebook, la conduite d’actions conjointes et concertées notamment en matière de:

* Direction des travaux de recherche scientifique et du développement technologique

* Prise en charge des étudiants de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene dans le cadre des activités pédagogiques telles que stages ou parrainages, dans le domaine qui intéresse Sonatrach

* Participation de la SONATRACH à l’élaboration des programmes de formation et de recherche présentant un intérêt commun

* L’accueil d’enseignants-chercheurs, chercheurs ou de doctorants, pour développer des pratiques pédagogiques innovantes, dans l’enseignement supérieur dans le domaine qui intéresse SONATRACH

* Constitution d’équipes mixtes de chercheurs autour de projets communs

* Etudes de modification, d’intégration, d’adaptation et de modernisation des systèmes

* Etudes, conception et réalisation de produits nécessaires a la mise en œuvre des projets de recherche scientifique et de développement technologique

* Maintenance et réparation des systèmes en dotation

* Formations spécifiques en rapport avec les projets et programmes qui seront initiés en commun, de formations de post-graduation spécialisée ainsi que de stages de courte durée

* Contribution aux actions d’encadrement du personnel stagiaire des deux Parties dans le cadre des formations initiées

* Réalisation des essais et des analyses de produits au niveau des laboratoires des deux parties dans le domaine de l’énergie, chimie, géologie, physique, … etc.

* Séjours en laboratoires du personnel des Parties

* Détachement des spécialistes des Parties pour dispenser des cours en stages bloqués de courtes durées se rapportant aux projets ou programmes d’intérêt commun.

* Organisation de séminaires et rencontres scientifiques ou pédagogiques en relation avec les domaines d’intérêt commun.

Domaines de recherche visés:

– Le réservoir engineering et l’EOR

– La modélisation et la simulation numérique appliquée

– La métallurgie et la corrosion

– La synthèse des formulations (additifs, catalyseurs…)

– Le flow assurance

– La maîtrise technologique

– L’environnement et les applications de l’énergie renouvelable.