WhatsApp lance le support proxy pour contourner les blocages Internet

Dès à présent, WhatsApp permet à ses utilisateurs de se connecter via des serveurs proxy afin de contourner, entre autres, les blocages gouvernementaux. Cela doit être utilisé dans les pays où les gens seraient autrement exclus de l’utilisation de WhatsApp.

C’est ce que l’entreprise a annoncé aujourd’hui. La nouvelle prise en charge de proxy permet aux utilisateurs d’accéder à WhatsApp même si le gouvernement d’un pays bloque le service, peut-on lire dans la déclaration.

La nouvelle option de prise en charge des proxys est disponible pour tous les utilisateurs qui utilisent les dernières applications WhatsApp iOS et Android. WhatsApp a également souligné que la connexion par un proxy préserve la confidentialité et la sécurité des messages, car ils restent protégés par un chiffrement de bout en bout. Cela garantit que les messages ne peuvent être lus que par l’expéditeur et le destinataire, sans qu’une tierce personne, que ce soit au niveau du serveur proxy, de Meta ou de WhatsApp, ne puisse accéder au contenu.

« L’utilisation d’un proxy ne change rien au niveau élevé de confidentialité et de sécurité que WhatsApp offre à tous ses utilisateurs. Vos messages et appels personnels continueront d’être protégés par un chiffrement de bout en bout », a expliqué l’entreprise.

« N’utilisez un proxy que si vous ne pouvez pas vous connecter à WhatsApp. Votre adresse IP peut être visible pour le fournisseur de proxy, qui n’est pas WhatsApp », indique un avertissement lors de la configuration du proxy dans l’application. Pour se connecter par un proxy sur Android et iOS, il faut entrer une adresse proxy après avoir activé l’option « Utiliser un proxy » dans les paramètres de WhatsApp sous « Stockage et données ». WhatsApp a mis à disposition des instructions à ce sujet dans la FAQ, où l’on peut comprendre comment trouver un tel serveur et comment contourner un blocage à l’aide du serveur proxy.

Rendre le monde meilleur

« Notre souhait pour l’année 2023 est que ces coupures d’Internet ne se produisent jamais. Les interruptions telles que celles que nous avons connues en Iran pendant des mois violent les droits de l’homme des gens et les coupent d’une aide urgente », a déclaré WhatsApp. « Nous espérons que cette solution aidera les gens partout où il y a un besoin de communication sûre et fiable si les coupures continuent ».

L’annonce de cette fonctionnalité intervient quelques mois à peine après que le gouvernement iranien a tenté de bloquer WhatsApp face à de vastes manifestations après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. WhatsApp a répondu aux rapports sur la connectivité perturbée pour dire qu’il « travaillait pour garder nos amis iraniens connectés et fera tout ce qui est dans notre capacité technique pour maintenir notre service opérationnel ».