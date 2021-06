Yahia et Makhloufi s’impliquent dans une campagne de solidarité pro-Palestiniens

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA) Saïda Benhabyllès a annoncé l’ouverture d’un compte courant postal (CCP) au bénéfice du peuple palestinien et auquel ont adhéré associations et organisations ainsi que l’ancien international des Verts Antar Yahia et le champion olympique Tawfik Makhloufi.

La présidente du CRA a précisé au micro de la Chaîne II de la Radio algérienne que cette initiative a eu lieu a la demande du croissant rouge palestinien qui a établi une liste des besoins les plus urgents et a lancé appel a l’adhésion a cette campagne de solidarité.

Benhabyllès a affirmé qu’outre l’UGTA, l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), l’Association nationale des commerçants et artisans, les Scouts algériens, la Confédération algérienne du patronat (CAP), l’Union des étudiants algériens libres (UEAL), le Comité olympique algérien (COA) qui ont répondu présent a cet appel, tout comme l’ancien joueur des Verts Antar Yahia et le champion olympique Tawfik Makhloufi ainsi que l’Elite nationale des sciences médicales.