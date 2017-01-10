أعلنت وزيرة التربية الوطنية، الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم، عن اتخاذ قرار بتدريس مادة المسرح ضمن البرامج التعليمية، ابتداء من شهر فبراير القادم في 12 ولاية تتوفر على مسارح جهوية.
وقالت بن غبريط : "إن الهدف من إدراج المسرح في برامج التدريس في قطاع التربية هو الربط بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال استقبال تلاميذ المؤسسات التربوية في المسارح".
مطلب ضرورة تدريس المسرح كمادة تربوية ظلّ في صلب اهتمامات المسرحيين الجزائريين طيلة عقود من الزمن، وهو ما تم تأكيده على هامش المهرجان الوطني للمسرح المدرسي الذي تستضيفه سنويا مدينة مستغانم.
وكشفت وزيرة التربية عن رفع التجميد بشأن 17 مشروعا يخص قطاع التربية بالولاية مستغانم، بطلب وإلحاح من السلطات المحلية علما أن هذا التجميد الذي فرضه الوضع المالي للبلاد، مس هياكل القطاع في المناطق النائية.
هذا، وكانت استراتيجية وزارة التربية الوطنية في مجال التسيير الجواري للقطاع، محل ندوة ولائية، حضرها إطارات التربية بالولاية من مديرين مؤسسات ومفتشين، وشركاء اجتماعيين، حيث دعت نورية بن غبريط، إطارات القطاع إلى ضرورة تحسين أداء المنظومة التربية من خلال تقييم النتائج عبر الوقوف على نقاط الضعف لكل مادة في مختلف الأطوار طيلة الفصل الأول من السنة الدراسية بهدف معالجتها لتفادي الانعكاسات السلبية خلال الفصل الثاني.
بن غبريط، دعت أيضا بالمناسبة مديري المؤسسات التربوية إلى التحلي بروح المبادرة قصد العمل على توفير أجواء ملائمة للتدريس، من خلال جعل المدرسة فضاء حيويا إلى جانب تبادل التجارب بين المؤسسات لتعميم الفائدة، حيث لم تستسغ بن غبريط فكرة تباعد نسب النجاح والفوارق الكبيرة بين المؤسسات، خاصة إذا كانت هذه المدارس متجاورة، لذا أكدت الوزيرة حرصها على تجسيد فكرة التوأمة بين المؤسسات التعليمية، مطالبة القائمين على قطاع التربية محليا، بتوسيع حملات التحسيس في الوسط المدرسي لتحسين الخدمات وكذا ظروف التمدرس.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1"الموساد" نسج مؤامرة للإطاحة بالجزائرية ماليا بوعطية
2ثلاث فئات معنية بتسوية ملفات السكن الإيجاري
3تسليم صكوك 20 مليون جزائري وإعادتها ممنوع
4يناير 2967.. جدل تاريخي وسياسي يطغى على الاحتفالات!
5بن غبريط "تحاكم" مديري التربية أمام النقابات
Français English
الرأي
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
حبيب راشدين
حيرة المعارضة بين "الشغور" وزواج الشغار
عبد الرزاق قسوم
الفُلْك الجزائري المشحون
جمال لعلامي
شهود الحقّ.. والزور!
قادة بن عمار
وزّعوا ملايير الانتخابات على الشعب!
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
الفيديو
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
العملية ستشمل 12 ولاية تملك مسارح جهوية
بن غبريط: سنشرع في تدريس المسرح ابتداء من فيفري المقبل
العربي بن زيدان
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم، عن اتخاذ قرار بتدريس مادة المسرح ضمن البرامج التعليمية، ابتداء من شهر فبراير القادم في 12 ولاية تتوفر على مسارح جهوية.
تغطيات ذات صلة
"أنا وزير وسياسي حر .. لي معجبوش الحال ربي يسهل"!
بن غبريط: سنشرع في تدريس المسرح ابتداء من فيفري المقبل
بعد 18 عاما.. الجزائر تقيّم سياستها التضامنية!
والي يطمئن.. لا وجود لأزمة مياه
الحفاظ على الوحدة الوطنية وتخليد يناير عيدا وطنيا
وقالت بن غبريط : "إن الهدف من إدراج المسرح في برامج التدريس في قطاع التربية هو الربط بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال استقبال تلاميذ المؤسسات التربوية في المسارح".
مطلب ضرورة تدريس المسرح كمادة تربوية ظلّ في صلب اهتمامات المسرحيين الجزائريين طيلة عقود من الزمن، وهو ما تم تأكيده على هامش المهرجان الوطني للمسرح المدرسي الذي تستضيفه سنويا مدينة مستغانم.
وكشفت وزيرة التربية عن رفع التجميد بشأن 17 مشروعا يخص قطاع التربية بالولاية مستغانم، بطلب وإلحاح من السلطات المحلية علما أن هذا التجميد الذي فرضه الوضع المالي للبلاد، مس هياكل القطاع في المناطق النائية.
هذا، وكانت استراتيجية وزارة التربية الوطنية في مجال التسيير الجواري للقطاع، محل ندوة ولائية، حضرها إطارات التربية بالولاية من مديرين مؤسسات ومفتشين، وشركاء اجتماعيين، حيث دعت نورية بن غبريط، إطارات القطاع إلى ضرورة تحسين أداء المنظومة التربية من خلال تقييم النتائج عبر الوقوف على نقاط الضعف لكل مادة في مختلف الأطوار طيلة الفصل الأول من السنة الدراسية بهدف معالجتها لتفادي الانعكاسات السلبية خلال الفصل الثاني.
بن غبريط، دعت أيضا بالمناسبة مديري المؤسسات التربوية إلى التحلي بروح المبادرة قصد العمل على توفير أجواء ملائمة للتدريس، من خلال جعل المدرسة فضاء حيويا إلى جانب تبادل التجارب بين المؤسسات لتعميم الفائدة، حيث لم تستسغ بن غبريط فكرة تباعد نسب النجاح والفوارق الكبيرة بين المؤسسات، خاصة إذا كانت هذه المدارس متجاورة، لذا أكدت الوزيرة حرصها على تجسيد فكرة التوأمة بين المؤسسات التعليمية، مطالبة القائمين على قطاع التربية محليا، بتوسيع حملات التحسيس في الوسط المدرسي لتحسين الخدمات وكذا ظروف التمدرس.