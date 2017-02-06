تعرض مدير متوسطة، دليح الطاهر، في بريكة بولاية باتنة الخميس، لاعتداء جسدي من طرف والدة تلميذ يدرس بالسنة الثانية متوسط.
حيث وجهت له صفعة مباغتة أمام الملإ. واختارت السيدة وهي والدة تلميذ يدرس بالسنة الثانية متوسط توقيت الانتهاء من الدراسة وامتلاء الساحة بالتلاميذ وأساتذتهم، لتتوجه إلى المدير مباشرة بينما كان واقفا أمام العلم، فمزقت أمامه تقريرا محررا ضد ابنها المحال على مجلس التأديب، ثم وجهت له وابلا من السب والشتم معتبرة ما قام به تدخلا سافرا في شؤون ابنها، ولا تجب معاقبته بأي حال من الأحوال.
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والدة تلميذ تصفع مديرا أمام الملإ في باتنة
الطاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
تعرض مدير متوسطة، دليح الطاهر، في بريكة بولاية باتنة الخميس، لاعتداء جسدي من طرف والدة تلميذ يدرس بالسنة الثانية متوسط.
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حيث وجهت له صفعة مباغتة أمام الملإ. واختارت السيدة وهي والدة تلميذ يدرس بالسنة الثانية متوسط توقيت الانتهاء من الدراسة وامتلاء الساحة بالتلاميذ وأساتذتهم، لتتوجه إلى المدير مباشرة بينما كان واقفا أمام العلم، فمزقت أمامه تقريرا محررا ضد ابنها المحال على مجلس التأديب، ثم وجهت له وابلا من السب والشتم معتبرة ما قام به تدخلا سافرا في شؤون ابنها، ولا تجب معاقبته بأي حال من الأحوال.