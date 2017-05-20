قال إنّ أسعار منتوجات شركاته ستبقى مستقرة في رمضان ربراب: توظيف الطلبة المتفوقين بالجامعات في مجمّع "سيفيتال"

وعد اسعد ربراب مالك مجمع "سفيتال" عن توظيف الطلبة المتفوَقين الأوائل، عبر كل جامعات الجزائر لمنحهم فرصة التكوين وبعدها قيادة سفينة مجمَع سيفيتال حسب تعبيره، وكشف أنه وقع اتفاقيات مع جامعات جزائرية، لاحتضان الطلبة المتفوقين في دفعاتهم، ليساهم في ضع حد لهجرة الأدمغة، واستغلال الطاقات المحلية لخدمة الجزائر.

وأشار ربراب إلى توظيف 7500 عامل خلال السنة الجارية، على أن يبلغ عتبة الـ 30 ألف موظف في آفاق 2025 وهو رقم معتبر يقول المتحدث، مضيفا: "تعتبر سيفيتال الرائدة في مجال توظيف اليد العاملة بالجزائر ونسعى لمنافسة الماركات العالمية بعد سيطرتنا على السوق المحلية بمنافستنا الشريفة".

وقد ألقى، الأربعاء، رجل الأعمال محاضرة بالمدرسة العليا للاقتصاد بحي إيسطو بوهران، واستعرض ربراب تجربته مع سوق المال والأعمال، وأهم المعوقات التي اعترضت طريقه، بحضور المئات من الطلبة الذين غصت بهم المدرجات.

كما تعهد بمواصلة نفس الوتيرة من حيث المحافظة على استقرار أسعار منتجات المجمع خلال رمضان لمنع الاحتكار والمضاربة على منتجات سيفيتال.