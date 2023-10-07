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العالم

بايدن يؤكد استعداد واشنطن لدعم الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة

الشروق أونلاين
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بايدن يؤكد استعداد واشنطن لدعم الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة
أرشيف
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، إنه أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي باستعداد الولايات المتحدة لتقديم “جميع وسائل الدعم المناسبة” في عدوانها على قطاع غزة.

وجاء في تغريدة لبايدن على منصة “إكس”ّ (تويتر سابقا):”تحدثت اليوم مع نتنياهو، بشأن الهجمات الإرهابية المروّعة التي تنفذها حماس في إسرائيل”، على حدّ تعبيره.

وتابع الرئيس الأمريكي يقول:”لقد عرضت دعمنا، وكررت التزامي الثابت بأمن إسرائيل، كما أعرب عن تعازينا القلبية للعائلات التي فقدت أحباءها”.

وأسفر قصف قوات الاحتلال عن ارتقاء 198 شهيدا، وإصابة أكثر من 1600 جريح. فيما كبّدت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من اليوم مقتل أكثر من 100 إسرائيلي.

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