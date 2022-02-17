سوناطراك توقع عقدا مع مجمع “سينوباك” الصيني

قام مجمع سوناطراك، الخميس، بالتوقيع على عقد مع مجمع سينوباك الصيني، حسبما أفاده بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان أنه بمقتضى هذا العقد يقوم المجمع الصيني بإنجاز مشروع لصالح سوناطراك حسب صيغة هندسة واقتناء وبناء، والمتمثل في تفكيك خزانين 02 متواجدين على مستوى مركب تمييع الغاز بسكيكدة – GL1K وكذا إنجاز خزان جديد للغاز الطبيعي المسال في نفس الرقعة بسعة قدرها 150.000 متر مكعب.

كما يتضمن المشروع توريد المعدات وتركيبها لربط الخزان الذي سيتم إنجازه بنظام الشحن الجديد للغاز الطبيعي المسال التابع لرصيف سكيكدة الجديد (مشروع قيد الإنجاز في إطار توسعة الميناء البترولي)، مما يسمح بضمان تعبئة كميات معتبرة من الغاز الطبيعي المسال وتمكين تناوب أكبر للبواخر الموجهة للتصدير.

وأكد المصدر ذاته أن استلام هذا المشروع سيرفع من سعة تخزين الغاز الطبيعي المسال لسوناطراك ويزيد من قدرات تعبئته.

وكشف البيان عن المبلغ الإجمالي لهذا العقد الذي يقدر بما يقارب 25 مليار دينار ومدة الإنجاز أربعون (40) شهرا.