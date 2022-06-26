فيديو حول العثور على جثة القذافي يحدث جدلا في ليبيا

أثار تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي ناشروه أنّه يظهر العثور على جثّة العقيد الليبي معمّر القذافي في منطقة جفرة الصحراوية جدلا في ليبيا.

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات من صفحات عدّة في موقع فيسبوك، وبعشرات آلاف التفاعلات على موقع تيك توك.

وأشار فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الفيديو ما يبدو أنّه جثّة شبه متحلّلة وسط الرمال، وجاء في التعليق المرافق “أنباء عن العثور على جثة معمر القذافي في الصحراء الليبية قرب جفرة في سرت”.

وعقب فريق الوكالة على الفيديو بالقول أنّ ما يظهر في المقطع المصّور في الحقيقة هو مجرّد دمية تستخدم في تصوير الأفلام.

وأرشد البحث عن العلامة المائيّة الظاهرة في المقطع، إلى الحساب الذي نشره أولاً على موقع تيك توك بتاريخ 7 جوان 2022، والصورة ملتقطة من الشاشة.

وأوضح صاحب الحساب في تعليقات عدّة على الفيديو أنّ ما يظهر فيه هو دمية بلاستيكيّة تستخدم في التصوير.

وبعد انتشار الفيديو على أنّه يظهر جثّة القذافي، عاد صاحب الحساب لينشر قبل يومين فيديو آخر للدمية نفسها في شاحنة، وتظهر في الخلفيّة ما يبدو أنّها معدات تصوير.

القذافي لا يزال حيا.. الحارسة الشخصية للزعيم الليبي تفجر جدلا (فيديو)

ويم 4 فيفري 2022، ادعت الضابطة السابقة في طاقم حراسة العقيد الراحل معمر القذافي، عائشة الفيتوري، أن الزعيم الليبي لا يزال على قيد الحياة وإن الذي قتل هو أحد أقاربه.

وذكرت الفيتوري في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم، أن “القذافي لم يدخل إلى سرت بل الذي دخل هو شبيه له يدعى حميد أبومنيار القذافي، أما الزعيم فقد دخل إلى بني وليد ثم غادرها”.

وقالت: “سيدي القائد لم يدخل مدينة سرت، بل حميد أبومنيار القذافي، الذي شبه لهم أنه هو”.

وتابعت قائلة: “سيدي القائد دخل مدينة بني وليد (شمالا) ومن ثم غادرها”.

وسألها المحاور إن العقيد القذافي حين قامت الثورة كان في عامه السبعين ومن ثم فإنه حتى ولو لم يُقتل حينها فإنه من المفترض أن يكون الآن قد تجاوز التسعين، قالت “أطمئن الشعب بأن سيدي القائد بخير ويقود المقاومة وهو على رأس الزحف المقدس بقدرة الله”.

وقالت الفيتوري كدليل على صحة كلامها أن “أحد الضباط البارزين الذين انشقوا عن القذافي،لما سئل لماذا لم ترجع إلى ليبيا حتى الآن، قال لهم سأعود إذا أظهرتم لي حميد أبومنيار القذافي”، في إشارة منها إلى أن هذا الضابط يعلم أن الذي قتل هو حميد وليس الزعيم الليبي.