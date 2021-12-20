الإنتاج الإجمالي لم يتعد 60 كيلوغراما.. عرقاب:

اعترف وزير الطاقة وزير المناجم محمد عرقاب بتأخر عملية التنقيب عن الذهب المبرمج من طرف وزارته خلال سنة 2021، مقارنة مع الأهداف المسطرة، في حين أعلن عن 5 مناطق جديدة لإنتاج واستغلال الذهب قريبا، سيتم استحداث عبرها مصانع متخصصة للمعدن الأصفر.

وقال عرقاب أن وزارة الطاقة والمناجم كانت ترمي لاستخراج 250 كيلوغرام من الذهب خلال السنة الجارية، الا أنه لم يتم استغلال الا 60 كيلوغراما، أي أقل من الثلث وهذا بسبب تعطل بداية الاستخراج إلى غاية شهر جوان الماضي بعد ما كان مبرمجا شهر فيفري المنصرم.

وأوضح وزير الطاقة على هامش حضوره فعاليات اليوم الوطني للتقييس الاثنين، بفندق “الأوراسي” أنه آن الأوان اليوم لتأسيس شركات للشباب في مجال استغلال الذهب، وتشجيعها على الخوض في هذا المجال المهم، مشيرا إلى أن الهدف من فتح هذا القطاع أمام المتعاملين الشباب هو تأسيس شركات بالمنطقة لاستخراج هذه الكمية الهائلة من الذهب واكتشاف الطريقة الجديدة للاستغلال الحرفي للذهب والتي لم تكن موجودة من قبل، كما أنه سيتم الشروع في استغلال المعدن الأصفر بمناطق أخرى لم تكن في الخارطة من قبل، على غرار برج باجي مختار وتندوف، حيث تخضع هذه المناطق كلها للتأهيل لتشرع الشركات الصغيرة في العملية قريبا.

وشدد وزير الطاقة والمناجم على أنه تم إعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة مؤخرا من طرف وكالة النشاطات المنجمية للاستغلال الصناعي للذهب، حيث تم تخصيص خمس مناطق للاستغلال، وسيتم بالموازاة مع ذلك استحداث 5 مصانع لإنتاج الذهب قريبا.

وسبق وأن كشف الوزير عرقاب عن امكانية تشكل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية، موضحا: “لقد صادق مجلس الوزراء على المرحلة الأولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست وجانت والتي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب، حيث يمكن لشباب المنطقة الذين لديهم خبرة التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن”.