Allocation chômage: cette catégorie d’age en bénéficiera

Décidée par le président Tebboune

Le projet de loi de finances (PLF 2022) a révélé que la nouvelle allocation chômage décidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune bénéficiera aux demandeurs d’emploi agés de 19 a 60 ans et inscrits auprès de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

L’article 189 dudit projet de loi prévoit l’institution d’une allocation chômage au profit des chômeurs et demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’ANEM, les conditions et les modalités de bénéfice de l’allocation, son montant et les engagements des bénéficiaires.

La décision, a-t-on appris d’une source, a pour objectif de créer une allocation chômage qui profitera aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi pour la première fois agés entre 19 et 60 ans et inscrits a l’ANEM.

Selon la même source, la décision traduit la volonté de l’Etat d’accompagner les demandeurs d’emploi sans revenu et ce par la mise en place d’une allocation a même de leur permettre de couvrir au minimum leurs besoins en attendant d’être embauchés.