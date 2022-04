Ambassadeur de la Palestine: certains Etats arabes nous ont tourné le dos

Pour l’Ambassadeur de l’Etat de Palestine en Algérie, la démarche de la diplomatie algérienne, qui a multiplié les contacts, ainsi que la prise position du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a encouragé de nombreuses parties a se positionner également en faveur de la cause palestinienne.

“Le président Tebboune a brisé le silence assourdissant de la communauté internationale sur la situation en Palestine”, affirme, ce mercredi matin, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Algérie, Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita, dans l’Invité de la matinale de la Chaîne I de la Radio Algérienne.

Le diplomate en veut pour preuve, le récent entretient téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine ou encore la lettre adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au secrétaire général des Nations Unies, demandant la protection de la population palestiniennes et des lieux saints par la communauté internationale, contre les exactions de l’armée sioniste. “Cette lettre est importante car elle émane de l’Algérie et de son Président. L’Algérie qui est un Etat important dans la région et joue un rôle dans la politique régionale et internationale.”

Selon lui, le message du Président algérien est clair: “le peuple palestinien n’est pas seul et la cause qu’il défend est également l’affaire de l’Algérie, l’affaire du monde arabe et de tous les défenseurs de la liberté.” Un message qui s’adresse a toutes les parties, pas seulement au secrétaire général des Nations Unies, commente l’Ambassadeur, qui estime que “ceci démontre que l’Algérie prend une position courageuse et juste”.

L’Algérie soutien indéfectible de la cause palestinienne

“Cette position n’est pas nouvelle, ni pour l’Algérie, ni pour son président. Elle procure encore une fois un soutien au peuple palestinien qui subi au quotidien toutes les formes de répression possibles et l’encourage a tenir bon et a ne pas abandonner sa cause juste. Le peuple palestinien demeure mobilisé, attaché a sa terre, et continuera a protéger les lieux saints de l’Islam”, clame le diplomate.

“Nous palestiniens, faisons la distinction entre la position des Etats et celle des peuples. Tous les peuples arabes, sans exception, soutiennent la cause palestinienne et l’importance d’El Qods”. Malheureusement, certains Etats ont tourné le dos a la cause palestinienne. Mais ce qui nous rassure, c’est la position de l’Algérie et le travail accompli par sa diplomatie, avec a sa tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a multiplié les discussions au niveau international pour défendre la cause palestinienne.