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أكد حصول النقابة على ضمانات
بوديبة: أوقفنا الإضراب بعد اتصالات من مستويات عليا
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "الكناباست" مسعود بوديبة، الأربعاء، إن سبب توقيف إضراب الأساتذة كان بعد العديد من الإتصالات من أعلى مستوى.
وأوضح بوديبة، في تصريح لـ"الشروق نيوز"، إن النقابة عقدت جلسات على مستوى وزارة التربية ووزارات أخرى، حيث تم الاتفاق على ضمانات لتهدئة الوضع والسير به نحو الأفضل والعمل على تحقيق المطالب.
وأضاف بأن "المجلس الوطني للنقابة قدّر أنه يجب تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بداية من يوم الخميس 1 مارس، مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة".
وأكد المتحدث أن الكرة الآن في ملعب وزارة التربية ولم يحدد بعد موعد للاجتماع على طاولة الحوار.
واشترط مسعود بوديبة على الوصاية التعامل بجدية مع مطالب النقابة، حينها سيعمل الأساتذة على استدراك الدروس وفق ما أمكن- يقول المتحدث-.
وعن حيثيات اتخاذ قرار توقيف الإضراب، قال بوديبة إنه تم الدخول في الإضراب بموجب قرار من المجلس الوطني لـ"الكناباست"، مشيرا إلى وجود إصرار وصمود من طرف الأساتذة على تحقيق مطالبهم، رغم دعواتهم المتكررة للحوار والتفاوض.
وقال إن الإدارة عجزت عن احتواء الأزمة في بدايتها، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية (الخصم من الرواتب وعزل الأساتذة) تسببت في إطالة عمر الأزمة.
وأفاد بأن العديد من الاتصالات والجلسات الجانبية أجرتها نقابة "الكناباست" مع أطراف (لم يسمها) ساهمت في اتخاذ قرار بوقف الإضراب.
Salah hamza - جيجل2018/02/28 على 11:201
انتهى فيلم كرنفال في دورة للمخرج مسعود بوديبة. قام بالبطولة فيه اساتدة بورصة الدروس الخصوصية.
02018/02/28 على 11:202
ومن هو الضحية؟ التلاميذ الذين لم يدرسوا منذ 27 نوفمبر 2017، هل يمكنكم استدراك الدروس الضائعة؟ أقسم بالله أنه مستحيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
الوطني - الجزائر2018/02/28 على 11:333
للاسف افرنكو متخلفين هم سبب ما يحدث لابنائنا بخنوعهم واستسلامهم لفرنسا ومناهجها التي لم يعد لها مكان في العالم بما فيها فرنسا وعن طريق وزيرها الاول ويوم 2018/02/23 اعلنها صراحة ومن ليل ان فرنسا اذا ارادت التطور اكثر عليها بالانجليزية ودخول العالم من خلال اللغة الانجليزية ولا يمكن لفرنسا ان تبقى بعيدة ولا تتحكم في لغة العلم والعالم خاصة وان فرنسا مرتبة ما قبل الاخيرة اوربيا في الدول الت تتحكم في الانجليزية .. وعليه نقول للغبريطة وزبانية فرنسا هل ستتبعون ما قاله سيدكم الوزير الاول الفرنسي ...
للمعلق 32018/02/28 على 13:48
حين تتحدث عن فرنسا المتخلفة وكأنك تتحدث عن أوغندا أو ميانمار أو سيراليون...
فلو جاء هذا من مواطن الماني أو ياباني أو أمريكي...لكان الأمر عادي لكن جزائري يتحدث عن
فرنسا ويقول متخلفة وهي القوة الخامسة عالميا إقتصاديا وعسكريا...في وقت بلده الجزائر
يصنف خارج مجال التغطية وفي وقت إخوانه الطلبة الجزائريين يهاجرون بالآلاف نحو جامعات فرنسا
( بلغ عددهم سنة 2017 - 40 الف ) وفي وقت يفضل شبابنا العراء في باريس من العودة للجزائر
وفي وقت ييستنجد الجزائريين بمستشفياتهم للبقاء أحياء...فتلك هي الحماقة بل الوقاحة
محمد البجاوي - بجاية الجزائر2018/02/28 على 11:354
و الأن يجوز طرد المستخلفين و المتعاقدين و المتقاعدين و المتطوعين.. الخ روح يابلدي روح....
استاذ - هرب من مدرسة منكوبة2018/02/28 على 11:405
الأساتذة هم المشكل الأول لذي تعاني منه المدرسة الجزائرية وأقسم الف قسم بأن الأغلبية الساحقة من أساتذة هذا الزمان لا بستحقون ثلث أجرتهم يا بوديبة التي تتجاوز ليعلم الجميع 8 ملايين سنتم بالنسبة لذوي الأقدمية كيف لا وكل من هب ودب أصبح أستاذا
أساتذة يفتقدون الى المستوى
لا يمتلكون الشخصية التي بواسطتها يفرضون أنفسهم ويتحكمون في أقسامهم مما يجعلهم في عراك مستمر مع التلاميذ
سلوكات لا تليق بالمربي : هواتف لا تفارق أيديهم وزي غريب...
غيابات وتأخرات ولامبالاة وعدم إحترام التشريعات...وما خفي أعظم
AHCENE - ALGER2018/02/28 على 11:416
هذا كذب و اكذوبة ونفاق كبير. لقد اوقفتم الاضراب اضطراريا بعد التجاوزات الخطيرة واللتي حدث عشية الثلثاء في بومرداس. وتلاكمتم وحتى بعضكم اخرج سكاكين في اوجه الاخرين.مضطرين لوقوف الاضراب حتى تتجنبوا اغلان CNAPEST BIS حركة تصحيحية ةضدكم التيار الاسلامي المتطرف الاستبدادي يوكنا شهود عبان يا BOUTIBA اااذي لايملك شهادة الباكالوريا وخريجيي UFC وانت منشغل بعلاقتك ماكنااحد مسير الخدمات الاجتماعية اين وقعت اختلاسات بالجملة. الست مسؤول في الحزل السلامي FJD لجاب الله؟ انه اضراب سياسي
رابح من بجاية - الجزائر2018/02/28 على 11:447
قرار العودة قرار صائب ومدروس لتفادي معضلات كثيرة خاصة في هذا الظرف الحساس ،علما أن هناك من يحسن الصيد في المياه العكرة .الكرة الأن في مرمى الوزارة الوصية نتمى أن تجد مشاكلكم ومشاكل القطاع حلا يرضي الجميع وكل التوفيق لأبناءنا المتمدرسين.