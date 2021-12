Arrivée triomphale de l’équipe nationale “A” à Alger

L’équipe nationale et l’ensemble de son staff ont été accueillis sur le tarmac de l’aéroport International « Houari Boumédiene » par le Premier ministre, ministre des finances, Aymen Benabderrahmane, qui était accompagné par plusieurs membres de son gouvernement, outre le Conseiller du président de la République, Abdelhafidh Allahoum.

A l’extérieur de l’aéroport, c’était la folie avec des milliers de supporters des ”Verts”, qui chantaient et scandaient les noms des ”capés” de ”Magic” Boughera. Ils sont venus entre amis ou en famille pour réserver un accueil triomphal aux héros de l’Algérie. Des vagues ”d’aficionados” des Verts ont bravé le froid pour venir accueillir dans une folle ambiance leurs ”héros”, qui ont ramené le trophée de l’édition 2021 de la Coupe arabe FIFA-2021, remporté aux dépens des meilleures formations arabes du moment: le Maroc, double vainqueur du CHAN, l’Egypte, le Qatar, champion d’Asie en titre et l’équipe A de la Tunisie.

Après quelques moments passés dans une ambiance décontractée et très conviviale au salon d’honneur de l’aéroport, et la traditionnelle prise de photos souvenirs avec les champions arabes, le bus a Impérial transportant joueurs et staffs de l’équipe nationale A’ a pris la sortie de l’aéroport pour entamer son long parcours nocturne en direction du centre de la capitale, puis l’emblématique place du 1er mai, après avoir traversé, accompagné par un cortège de voitures aux couleurs nationales, plusieurs quartiers comme Dar Beida, Bab Ezzouar, El Harrach, l’avenue de l’ALN tout au long du littoral pour arriver enfin a sa destination, la place du 1er mai où des milliers de supporters attendaient les vainqueurs de la Coupe arabe des nations FIFA-2021.