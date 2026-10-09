Attaque au missile ayant contre l’aéroport international d’Arabie Saoudite: Décès d’une ressortissante algérienne

“C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que le ministère des Affaires étrangères a appris le décès d’une ressortissante algérienne dans l’attaque au missile ayant ciblé l’aéroport international d’Abha, au Royaume frère d’Arabie saoudite”, lit-on dans le communiqué.

“Dès qu’ils ont appris cette douloureuse nouvelle, les services compétents du ministère ont pris contact avec la famille de la défunte afin de lui annoncer cette tragique disparition, en lui présentant à cette occasion les condoléances les plus sincères et les sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d’accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort”, ajoute la même source.

L’ambassade d’Algérie à Riyadh et le consulat général d’Algérie à Djeddah “ont immédiatement pris contact avec les autorités saoudiennes compétentes pour suivre les circonstances de cet incident tragique et prendre les mesures nécessaires à ce sujet”.

Le ministère affirme qu’il “continue, par l’intermédiaire de l’ambassade et du consulat général, de suivre la situation de près et de veiller aux intérêts de ses ressortissants dans ce pays frère”.

Tout en condamnant “fermement” cette attaque au missile ayant ciblé une installation civile et mis en danger la vie des civils, l’Algérie réitère “sa pleine solidarité avec le Royaume d’Arabie saoudite face à ces agressions ciblant les civils et les infrastructures vitales, en ce qu’elles constituent une violation des dispositions du droit international et du droit international humanitaire”.

L’Algérie souligne également “son attachement absolu à la sécurité et à l’intégrité de ses ressortissants, et appelle à l’arrêt immédiat de ces agressions ainsi qu’à éviter toute action de nature à exacerber la situation et à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité dans la région”, conclut le communiqué.

APS